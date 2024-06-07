Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) шутливо отреагировал на предложение создать рабочую группу для выработки экономический модели. Мероприятие проходило в пятницу, 7 июня.

— Я целый час говорил, что мы будем делать, возможно вы прикорнули немножко, хрюкнули, как у нас говорят, — сказал Путин в ответ на слова модератора дискуссии на ПМЭФ политолога Сергея Караганова.



Караганов выступил с предложением выработать свою собственную модель развития экономики, отметив, «что мы что-то делаем, явно, но еще не определились что мы делаем». Путин отметил, что если есть желание «завалить дело», то следует создать рабочую группу. Российский лидер отметил, что в последнее время их было создано огромное количество, что он даже не знает «где ему председательствовать».

Глава государства подчеркнул, что мы не что-то делаем, а ведется работа над новой стратегией развития и она находится в распоряжении правительства, передает сайт Кремля.

Темпы роста экономики России превышают среднемировые. Эту тенденцию среди прочего обеспечивают несырьевыми отраслями. Путин также призвал снизить уровень импорта, он должен снизиться до 17 процентов ВВП к 2030 году.