Названы страны, которые «обрадуются» вступлению Украины в Евросоюз

Польша и Венгрия не захотят видеть в составе Евросоюза Украину, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что у Киева достаточно много оппонентов в ЕС. При этом, по его словам, среди руководства некоторых стран ненависть к России достаточно сильная, чтобы пойти на такой шаг.

Для вступления Украины в Евросоюз нужно согласие всех членов ЕС. Я думаю, у Украины достаточно много оппонентов, которые будут против. Я думаю, не обрадуются Польша, Венгрия и другие. Хотя ненависть лидеров ЕС к России так велика, и чтобы уесть Россию, они примут Украину, — пояснил Цеков.



Сенатор также напомнил, что президент России Владимир Путин уже говорил на тему возможного вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что глава государства не был против такого решения украинских властей, если там считают этот шаг правильным.

Но я замечу: наш президент говорил, что мы не против вступления Украины в Евросоюз, раз они считают, что это надо, — заключил Цеков.



Представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро ранее сообщила, что ЕК рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение. По ее словам, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.