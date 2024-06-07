Макрон готовит население Франции к тому, что мир без конфликтов никому не нужен, людям насаждается состояние хаоса, в котором США чувствуют себя как «рыба в воде». Об этом «Звезде» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«У Макрона большие амбиции в евроструктурах, он мнит себя на каких-то других постах. Такими заявлениями, как отправка войск на Украину, он просто привлекает к себе внимание - это дешевая популярность», - сообщила Захарова.



Штаты утратили навыки управления своими собственными хаосами и сохранили только привычки, уточнила представитель МИД РФ. Мария Захарова подчеркнула, что из-за таких людей, как Макрон, Франция утратила самостоятельность.