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Матвиенко предрекла Зеленскому «списание» Западом

Западные страны заставят Владимира Зеленского до конца выполнить всю «грязную» работу, а потом «спишут». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что Зеленский сейчас ездит по всему миру и таким образом «пытаются надувать его легитимность», чтобы у Запада была возможность «использовать его до конца».

«Судя по тем зверским отловам мужчин и женщин, уже на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана Соединенными Штатами Америки, до последнего украинца осталось недолго. Они заставят его сделать всю грязную работу, и потом они его спишут. Когда это произойдет? Думаю, не за горами», - заметила она в интервью программе «60 минут» на полях Петербургского международного экономического форума.

Матвиенко отметила, что «перехватить власть» у Зеленкого может спикер Верховной рады Стефанчук или «кто-то другой», на это должна ответить политическая система Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что администрация Соединенных Штатов заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Затем от Зеленского избавятся, констатировал глава государства.

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