Песков не исключил изменений в структуре администрации президента

В структуре администрации президента России могут произойти изменения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что указ должен выйти в краткосрочной перспективе, пишет РИА Новости.

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"Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности, по мере согласования всех нюансов, кадровых, по сетке, и так далее, кадровые структурные договоренности, сразу выйдет", – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, когда может выйти соответствующий указ.



Песков подчеркнул, что администрация российского лидера выпустит документ, как только он будет полностью готов. Он отметил, что власти страны не станут ничего утаивать.

Ранее Песков рассказал, что речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет посвящена российской экономике. Он также отметил, что велика вероятность ухода дискуссии в сферу политэкономии. Представитель Кремля объяснил это тем, что в настоящий период прекратили свое существование как "чистая политика", так и "чистая экономика".

Форум начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. Он проводится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в 2024 году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".