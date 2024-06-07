Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Госсовета республики Ефима Фикса.

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4 марта власти подали иск об энергоблокаде к кабмину Украины, Минэнерго Украины и «Укрэнерго». В качестве третьих лиц к процессу планировалось привлечь крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

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«Иск, который был представлен от имени Республики Крым, был удовлетворен в полном объеме», — заявил Фикс.



Напомним, что в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в 2015 году были прекращены поставки электроэнергии на полуостров.

Ранее общественная палата Крыма также подала в Верховный суд региона иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады. Объем претензий составил порядка 3,5 трлн рублей. Ответчиками по делу также проходят украинское правительство, Минэнерго и «Укрэнерго».