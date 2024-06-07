Начавшиеся выборы в Европарламент проходят «грязно» и не соответствуют принципам, о которых он заявляет. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Напомним, что выборы в Европарламент начались 6 июня. К 9 июня они завершатся во всех 27 странах ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Москва якобы вмешивается в процесс голосования.

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«Выборы в Европарламент проходят грязно. Они не соответствуют тем принципам, о которых столько тот же Европарламент заявлял», — сказала Захарова, комментируя обвинения Борреля.



Дипломат добавила, что в основе деятельности «удобных» для Запада кандидатов лежит русофобия. В связи с этим по всей Европе начались обыски, репрессии, шпиономания и разговоры о «российском влиянии».