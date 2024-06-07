Ковальчук пригрозил превратить США в ядерный пепел

Россия обладает ядерным оружием, способным превратить в радиоактивный пепел территорию США, однако именно американцы единственные в мире применили этот вид вооружения и уничтожили сотни тысяч людей. Об этом заявил в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

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По словам Ковальчука, Россия единственна страна в мире, которая обладает настолько мощным ядерным потенциалом, что его боятся в США.

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«Они Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», - заметил он.



При этом сами США в 1945 году сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы, уничтожили сотни тысяч людей, и «сделали это абсолютно бессмысленно - только чтобы напугать Сталина», подчеркнул президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Дальше было много планов, по которым в начале 1950-х годов они должны были нанести удары по основным городам СССР и полностью ликвидировать его. И они бы это сделали, не задумываясь», - констатировал он, напомнив, что реализация в Советском Союзе атомного проекта позволила предотвратить этот сценарий.



Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что представители стран НАТО «должны отдавать себе отчет, с чем они играют», комментируя возможные удары западным оружием по России.