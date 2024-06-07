Отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в Соединенных Штатах его фактически учили убивать россиян. Как сообщает RT, об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что американских офицеров не учат изучать Россию и ее историю, а только шпионить за россиянами и принижать российскую культуру. Риттер считает, что это неверный подход.

«Я не хочу победить Россию — я хочу быть другом России», — сказал бывший разведчик.



Напомним, что в конце 80-х Риттер принимал участие в инспекции, которая следила за соблюдением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в СССР. Несколько лет он прожил в военно-промышленном центре Удмуртии — Воткинске.

Бывший разведчик рассказывал, что за это время научился дружить с русскими. Кроме того, он познакомился и впоследствии женился на переводчице из Советского Союза, которая участвовала в переговорах между американскими и советскими военными.