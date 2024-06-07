Песков предложил спросить у Байдена, откуда он «знает Путина 40 лет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил уточнить у американского лидера Джо Байдена, откуда тот может знать Владимира Путина 40 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее президент США в интервью телекомпании ABC вновь негативно охарактеризовал Путина. Он добавил, что знает его "более 40 лет".

Американцы пожаловались на «дряхлого» Байдена

«Байдена надо спрашивать», — сказал Песков в ответ на вопрос, перепутал ли что-то американский лидер или у них была возможность познакомиться с Путиным в те годы.



Отметим, что в 1984 году Байден уже был сенатором от штата Делавэр — он успешно переизбрался на этот пост в третий раз. Путину был 31 год: он служил в структурах советского КГБ, а спустя год отправился на работу в ГДР.

Байден неоднократно критиковал Путина, называя его «диктатором» и «тираном». В Кремле подчеркивали, что российский лидер никогда не опускается до такого уровня — личных оскорблений в адрес политиков.