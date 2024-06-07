$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

В Кремле высказались об участии Путина в конференции по помощи Газе

Президент России Владимир Путин не планирует посещать международную конференцию по помощи Газе, которая будет организована в Иордании 11 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле высказались об участии Путина в конференции по помощи Газе
© Lenta.ru

Ранее стало известно, что Иордания проведет 11 июня международную конференцию для оказания срочной гуманитарной помощи сектору Газа. Мероприятие пройдет на уровне глав государств и правительств и будет «нацелено на определение путей активации реакции международного сообщества на гуманитарную катастрофу в секторе Газа».

По данным главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по состоянию на март 2024 года около 500 тысяч жителей Газы находятся на грани голода, а «население борется за свое выживание». Он обвинил Израиль в использовании голода как метода введения войны и рассказал, что ООН ищет возможности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В организации рассматривают поставки морем и воздухом, поскольку наземный путь перекрыт искусственным путем.

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ООН