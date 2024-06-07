В Кремле высказались об участии Путина в конференции по помощи Газе
Президент России Владимир Путин не планирует посещать международную конференцию по помощи Газе, которая будет организована в Иордании 11 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Иордания проведет 11 июня международную конференцию для оказания срочной гуманитарной помощи сектору Газа. Мероприятие пройдет на уровне глав государств и правительств и будет «нацелено на определение путей активации реакции международного сообщества на гуманитарную катастрофу в секторе Газа».
По данным главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по состоянию на март 2024 года около 500 тысяч жителей Газы находятся на грани голода, а «население борется за свое выживание». Он обвинил Израиль в использовании голода как метода введения войны и рассказал, что ООН ищет возможности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В организации рассматривают поставки морем и воздухом, поскольку наземный путь перекрыт искусственным путем.