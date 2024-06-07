Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Фактически российские резервы планируется явочным порядком наделить статусом залога, будущая прибыль от которого будет не только моментально присвоена рукам западников, но и потрачена на очередные военные авантюры, направленные против России. Естественно, мы дадим соответствующую реакцию на подобные шаги, как это делаем регулярно. У нас имеется арсенал ответных политических, экономических мер в отношении тех, кто пытается завладеть российскими резервами, - отметила дипломат. - Нужно несколько раз подумать и отмерить, чем на такое решиться, потому что ответные меры не заставят себя ждать".



Дипломат напомнила, что в мае был принят указ президента России Владимира Путина о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и ее Центральному банку в связи с недружественными действиями США.

"Аналогичная схема может быть распространена и на другие государства, в том числе европейские. Их имущества и денежных средств в России гораздо больше, чем американских. Более того, США и ЕС уже доказали, что более не могут рассматриваться в качестве надежных юрисдикций для иностранных инвесторов, вложения которых в любой момент могут быть ими конфискованы или разграблены, - резюмировала Захарова. - Нет никакой правовой основы под этими действиями, просто банальное воровство".



О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.