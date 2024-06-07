Захарова назвала признак подготовки к оккупации Украины Западом

Захарова заявила, что закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом
Закон о статусе английского на Украине как языка международного общения готовит страну к оккупации Западом.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях ПМЭФ.
"Теперь через закон закрепляется возможность общения <...> руководителей [из стран НАТО] с населением Украины через систему внедрения английского языка в государственные органы. <...> Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовешь", - сказала она.