Мединский прокомментировал конференцию в Швейцарии

Конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, похожа на песенный конкурс «Евровидение», так как в ней также не будут участвовать ведущие страны мира. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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Такое мнение Мединский высказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Евровидение» же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», - заметил он.



Международная конференция по украинскому урегулированию пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Россия на мероприятие приглашена не была.

В МИД Китая заявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным китайским условиям, в том числе признанию формата и Россией, и Украиной. А президент США Джо Байдена вместо поездки в Швейцарию примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.