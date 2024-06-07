В Кремле ответили на вопрос о новом федеральном округе Донбасса и Новороссии

В Кремле пока не принималось решение о создании нового федерального округа, в который войдут республики Донбасса и Новороссия. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил во время Петербургского международного экономического форума, что в России появится новый федеральный округ. По его словам, в него войдут «Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым».

Однако, по словам официального представителя Кремля, пока никаких решений на этот счет нет.

«Много разных идей, но никаких решений не принималось», - пояснил Дмитрий Песков, отметив, что пока нет и планов по объявлению в ближайшее время о создании нового федерального округа.



Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало присоединение к России. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав страны.

В Кремле пока не принималось решение о создании нового федерального округа, в который войдут республики Донбасса и Новороссия. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил во время Петербургского международного экономического форума, что в России появится новый федеральный округ. По его словам, в него войдут «Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым».

Однако, по словам официального представителя Кремля, пока никаких решений на этот счет нет.

«Много разных идей, но никаких решений не принималось», - пояснил Дмитрий Песков, отметив, что пока нет и планов по объявлению в ближайшее время о создании нового федерального округа.



В России появится новый федеральный округ

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало присоединение к России. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав страны.