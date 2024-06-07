Лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что западные страны планировали разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял их намерения и помешал им. Об этом сообщает ТАСС.

Додик принял участие в ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум). Республика Сербская, которую он возглавляет, входит в состав Боснии и Герцеговины.

Додик заявил, что выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины произойдет

Во время ПМЭФ Додик рассказал, что Запад «тренировался на Югославии», чтобы позже повторить то же самое в России - заполучить Украину и затем разделить РФ. По словам Додика, Путин распознал «эти тенденции» и «встал во главе борьбы за русские национальные интересы».

«Поэтому Владимир Путин - национальное богатство России и всего русского народа», - заявил лидер Республики Сербской.



В начале 2024 года на встрече с участниками СВО Путин заявил, что некоторые на Западе откровенно пишут о стремлении разделить Россию на пять частей, чтобы ее не было «слишком много». Путин заявил, что ради этого западные страны долго «пестовали киевский режим».