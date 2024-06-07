Захарова раскрыла проблему дискриминации россиян в ЕС

Преследование граждан России в странах Европы за последние годы стало нормой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По ее словам, за последние 1,5-2- года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Европейского союза стало системным. Дипломат отметила, что нарушаются ключевые права русских.

Кроме того, в прибалтийских и других странах ЕС работают законы, которые ограничивают право граждан РФ на получение виз, ВНЖ и покупку недвижимости, а в тех случаях, когда недвижимость есть, она недоступна или ее принудительно изымают. Захарова назвала позором подобную практику для любого государства.