$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

МИД РФ: для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого

Москва сохраняет позицию в пользу переговоров с Киевом, для проведения которых необходимо понять, кто будет легитимен со стороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

МИД РФ назвал условия для переговоров с Украиной
© ТАСС

По его словам, российская сторона «сохраняет позицию в пользу переговоров».

Захарова заявила об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Западом

При этом российские власти ожидают, что Запад прекратит накачку Киева оружием, а также будет снят самозапрет, который Украина ввела на переговоры с РФ.

Политика
Михаил Галузин
МИД России