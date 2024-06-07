МИД РФ назвал условия для переговоров с Украиной

Москва сохраняет позицию в пользу переговоров с Киевом, для проведения которых необходимо понять, кто будет легитимен со стороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

По его словам, российская сторона «сохраняет позицию в пользу переговоров».

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При этом российские власти ожидают, что Запад прекратит накачку Киева оружием, а также будет снят самозапрет, который Украина ввела на переговоры с РФ.