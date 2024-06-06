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МИД: РФ не собирается полностью исключать Европу из БЕП

Россия не планирует полностью исключать европейские страны из своих проектов в рамках Большого евразийского партнерства. Об этом на ПМЭФ заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

МИД: РФ не собирается полностью исключать Европу из БЕП
© РИА Новости

По его словам, сейчас происходит перенаправление потоков на азиатский вектор, но про европейский РФ «не забывает».

«Мы никогда не исключаем из этой игры, никаких европейских партнеров», — сказал Панкин на сессии «Большое евразийское партнерство как полюс роста: потенциал и перспективы».

Он отметил, что РФ не намерена обособляться от мира, Москва продолжит торговать с остальными частями мира. При этом Панкин подчеркнул, что партнерство должно быть уважительным и добровольным, не подразумевающим никакого принуждения.

Политика
Александр Панкин
МИД России