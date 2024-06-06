МИД: РФ не собирается полностью исключать Европу из БЕП

Россия не планирует полностью исключать европейские страны из своих проектов в рамках Большого евразийского партнерства. Об этом на ПМЭФ заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас происходит перенаправление потоков на азиатский вектор, но про европейский РФ «не забывает».

«Мы никогда не исключаем из этой игры, никаких европейских партнеров», — сказал Панкин на сессии «Большое евразийское партнерство как полюс роста: потенциал и перспективы».



Он отметил, что РФ не намерена обособляться от мира, Москва продолжит торговать с остальными частями мира. При этом Панкин подчеркнул, что партнерство должно быть уважительным и добровольным, не подразумевающим никакого принуждения.