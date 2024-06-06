Захарова оценила предпосылки для возобновления диалога с Западом

Диалог и нормализация отношений с западными странами в настоящий момент пока не просматриваются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении к участникам дискуссии "Реквием по Европе - новая эра международного сотрудничества".

"В настоящий момент предпосылок для диалога и нормализации отношений с западноевропейскими государствами не просматривается", - сказала она.



Дипломат добавила, что правящие элиты на Западе поверили в "собственную пропаганду и мифы об исходящей от России угрозы".

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"Они избрали агрессивный, конфронтационный курс в отношении нашей страны, - отметила она. - Европейские руководители послушно двигаются в кильватере Вашингтона и, похоже, даже не отдают себе отчет в рисках прямого столкновения с Россией".



По словам Захаровой, когда все цели СВО будут достигнуты, а в Европе появятся лидеры, "способные отстаивать собственные национальные интересы, способные понимать важность предметного диалога при уважении российских интересов", тогда можно будет вернуться к вопросу о восстановлении взаимодействия.