Лавров прокомментировал заявления Байдена об ударах по Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что ему жаль президента США Джо Байдена после его заявлений о том, что США "не позволяют украинцам бить по Москве или по Кремлю".

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"Я как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится иногда комментировать поведение Джо Байдена, - отметил он в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.



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