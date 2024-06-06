Президент Зимбабве выразил Путину признательность за возможность принять его

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва выразил президенту России Владимиру Путину признательность за возможность принять его. Он заявил об этом во время встречи с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"От имени народа Зимбабве и от себя лично хочу выразить глубокую признательность за возможность принять меня, - указал Мнангагва. - Республика Зимбабве намерена развивать всеобъемлющее сотрудничество с Россией. Республика Зимбабве уверена в возможности добиться больших успехов в сотрудничестве с Россией".

