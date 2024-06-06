Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям Байдена

Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям со стороны Байдена
Президент России Владимир Путин не реагирует на оскорбления в свой адрес со стороны его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит телеканал Al Arabiya.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания американского лидера наносят ущерб его собственной репутации.
Байден неоднократно позволял себе оскорблять Путина. Так, в частности, он называл российского президента жестким тираном и мясником, а в конце февраля употребил в его адрес фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).