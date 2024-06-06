Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям Байдена

Президент России Владимир Путин не реагирует на оскорбления в свой адрес со стороны его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит телеканал Al Arabiya.

© kremlin.ru

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания американского лидера наносят ущерб его собственной репутации.

«Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», — заявил Песков.



Байден вновь оскорбил Путина

Байден неоднократно позволял себе оскорблять Путина. Так, в частности, он называл российского президента жестким тираном и мясником, а в конце февраля употребил в его адрес фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).