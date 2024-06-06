Эксперт: Путин начал строить новый европейский дом

Президент РФ Владимир Путин начал строить новый европейский дом, и Республика Сербская стала партнером России в этом процессе. Так интерпретировала смыслы второй за полгода встречи Путина с лидером страны Милорадом Додиком руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

«Мы не так давно виделись в Казани на полях спортивного мероприятия. Сейчас вы приняли наше приглашение и участвуете уже в работе Петербургского международного экономического форума. Мы очень этому рады», — приветствовал Путин своего коллегу в Константиновском дворце.



Путин определил роль России на Балканах

Российский лидер отметил, что «объемы торгово-экономической деятельности на поприще развития экономики пока скромные». «Но мы наблюдаем в этом году все-таки заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо, — сказал Путин. — Благодарны вам за то, что вы делаете в духовной сфере. Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям (рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, — ред.) — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать».