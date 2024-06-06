Путин встретился с Додиком

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, объемы торговли между сторонами пока скромные, но они демонстрируют устойчивый рост.

«Благодарны Вам за то, что Вы делаете в духовной сфере, в сфере поддержки наших связей по линии министерств иностранных дел», — сказал российский лидер.



Додик поблагодарил Путина за позицию России по соблюдению Дейтонского мирного соглашения.

«Вы, как страна, которая является гарантом Дейтонского соглашения, единственная осталась на истинных принципах Дейтона. Поскольку вся его реализация рушится Западом», — подчеркнул он.



Также президент Республики Сербской поддержал позицию России, которая проголосовала против резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Додик отметил, что подобные инициативы мешают достижению взаимопонимания, а лишь приводят к дополнительным проблемам в Боснии и Герцеговине.