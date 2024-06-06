Путин определил роль России на Балканах

Путин пообещал, что РФ будет способствовать улучшению ситуации на Балканах
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
В ходе встречи российский лидер заверил, что Москва будет способствовать улучшению ситуации на Балканах и сохраняет неизменной свою позицию по Дейтонским соглашениям.
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"Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать", - сказал он.
Как ранее сообщали в Кремле, лидеры также обсудят двустороннюю повестку отношений. И, конечно, в центре внимания будет текущая ситуация в Боснии и Герцеговине, положение на Балканах в целом.