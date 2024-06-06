Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что западные кураторы «уберут» Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, украинского лидера ждет незавидная судьба.

«Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского», — заметил Песков.



Пресс-секретарь уточнил, что с понижением возраста мобилизации политик вызовет волну негатива, станет врагом многих матерей, ему будет очень сложно жить на белом свете.

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что администрация Соединенных Штатов заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Затем от Зеленского избавятся, констатировал глава государства.