Косачев: Россия радикально ответит на действия Запада

Расширение территории ударов западным оружием по России приведет к радикальным ответным действиям, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 6 июня в интервью радио Sputnik.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не разрешит использовать американское оружие для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю. По его словам, американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы по конкретным целям.

«Абсолютно неприемлемая, порочная практика, которая ровно так же, как в феврале 2022 года, приведет к очень радикальным и очень жестким ответным действиям России», — сказал сенатор, комментируя слова Байдена. Косачев напомнил, что сначала западные страны не разрешали бить по Крымскому мосту, потом по Крыму, Белгороду. Теперь эти запреты сняты, а в Белом говорят, что не разрешают бить по Кремлю. Косачев назвал заявление Байдена «безобразным» по форме и по сути. «Докатились до того, что нам уже выдают в качестве некого жеста доброй воли, проявления миролюбия отсутствие опасности для Москвы», — заявил сенатор.



Как писала «Парламентская газета», ранее Владимир Путин заявил, что власти России думают над тем, чтобы предоставить третьим странам дальнобойное орудие для ударов по объектам западных стран, поставляющих оружие Украине.