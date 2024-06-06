RTVI: в резиденцию Путина пыталась проникнуть женщина

Неизвестная женщина пыталась проникнуть в резиденцию президента Владимира Путина в Ново-Огарево. Об инциденте сообщает RTVI.

«Рано утром 5 июня рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево наряд полиции встретил 36-летнюю женщину, которая хотела встретиться с главой государства», — пишет портал.



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По его информации, запрещенных предметов у женщины не было. Отмечается, что президент в это время уже находился на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

URA.RU направило запрос в пресс-службу Федеральной службы охраны Российской Федерации. Ответ ожидается.