Песков назвал ключевым для России выполнение целей СВО
Достижение всех целей специальной военной операции остается ключевым приоритетом для Москвы, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он упомянул об этом в контексте предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Россия не приглашена на конференцию.
"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - достигнуть поставленных целей", - заметил Песков в интервью "Известиям", назвав предстоящий саммит без России пустым и абсурдным.