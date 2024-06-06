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Песков назвал ключевым для России выполнение целей СВО

Достижение всех целей специальной военной операции остается ключевым приоритетом для Москвы, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал ключевым для России выполнение целей СВО
© РИА Новости

Он упомянул об этом в контексте предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Россия не приглашена на конференцию.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - достигнуть поставленных целей", - заметил Песков в интервью "Известиям", назвав предстоящий саммит без России пустым и абсурдным.
Политика
Дмитрий Песков