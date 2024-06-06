Песков назвал ключевым для России выполнение целей СВО

Достижение всех целей специальной военной операции остается ключевым приоритетом для Москвы, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом в контексте предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Россия не приглашена на конференцию.