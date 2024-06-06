В МУС подали заявление на Медведева, Соловьева и Симоньян

Международная федерация по правам человека (FIDH) обратилась в Канцелярию прокурора Международного уголовного суда (МУС) с заявлением о «разжигании ненависти» к украинцам в российских СМИ. Обращение FIDH публикует на официальном сайте. Организация требует выдать ордера на арест главреда Russia Today Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

© News.ru

Кроме них, «под прицел» попали журналист Дмитрий Киселев, радиоведущий Сергей Мардан и первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Правозащитники обвиняют россиян в проведении «кампании ненависти».

В нашем сообщении содержится достаточно доказательств, обосновывающих необходимость дальнейшего расследования этих действий и, в конечном итоге, выдачи ордеров на арест, — говорит руководитель отдела международного правосудия FIDH Илья Нузов.



Два года назад Владимир Соловьев избежал уголовного дела за разжигание ненависти по отношению к жителям Екатеринбурга. Заявление на него написал житель города Андрей, недовольный словами ведущего о «сволоте псевдоуральской», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть. Полиция отказалась возбуждать дело, так как не нашла состава преступления.

Дмитрий Медведев в мае этого года допустил применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО. По словам политика, это не запугивание и не ядерный блеф. Он неоднократно обвинял киевских политиков в неонацизме и терроризме.