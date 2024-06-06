Захарова заявила об утрате Японией суверенитета

Япония утратила суверенитет и не может принимать национально ориентированные решения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«К сожалению, не самостоятельные. Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет», — отметила дипломат.

