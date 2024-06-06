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Захарова заявила об утрате Японией суверенитета

Япония утратила суверенитет и не может принимать национально ориентированные решения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Захарова заявила об утрате Японией суверенитета
© globallookpress.com
«К сожалению, не самостоятельные. Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет», — отметила дипломат.
Политика
Мария Захарова
МИД России