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Захарова объяснила слова Путина о поставках оружия противникам Запада

Слова президента России Владимира Путина о том, что Москва может начать поставлять дальнобойное оружие в ряд стран в ответ на поставки такого оружия Западом Киеву, являются ответом на действия Лондона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова объяснила слова Путина о поставках оружия противникам Запада
© РИА Новости

Действия британской стороны в виде поставок вооружений террористическому киевскому режиму являются преступлением против мировой стабильности и мировой безопасности, заявила Захарова, передают «Известия».

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Слова российского лидера о поставках оружия – «это ответ на то, что совершает сейчас официальный Лондон», добавила дипломат. По ее словам, жители Британии не готовы к правде и не осознают, что делает их правительство, однако, когда формулируются четкие ответные меры, это «выводит их из спячки».

Ранее президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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