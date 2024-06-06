Захарова прокомментировала запрет Польши на передвижение дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Польши на передвижение российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, этот запрет является продолжением антироссийской политики Варшавы. Представитель МИД считает, что таким образом Польша пытается «сделать все возможное и невозможное» для усложнения работы российских дипломатов.

«Это делалось в контексте предстоящих в Европарламенте выборов, потому что это была большая такая компания коллективного Запада по поддержке нужных Вашингтону кандидатов и выведению максимально из политического пространства ненужных кандидатов», — заявила Захарова.



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Дипломат также добавила, что Москва предпримет аналогичные меры в отношении дипломатов из Польши.

«Неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится», — добавила она.



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