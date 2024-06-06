Песков заявил об осведомленности Запада о словах Путина

На Западе услышали слова Владимира Путина об ответе на поставки военной помощи Украине для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Широкое распространение слов президента России в иностранных СМИ свидетельствует о том, что на Западе уже услышали одно из важнейших заявлений, которые вчера сделал Путин», — сообщил пресс-секретарь.



Песков подчеркнул, что слова Путина были «четкие, недвусмысленные и понятные всем». Он подчеркнул, что сигнал российского лидера «был считан» западными странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву. Он отметил, что ответ «может быть асимметричным».