В Киеве считают пустыми слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщает газета Politico.

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6 июня Джо Байден во время мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии заявил, что США не отвернутся от Киева и продолжат его поддерживать. Источник Politico заявил, что речь Байдена ничего не значит, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова президента США воспринимаются как пустая риторика.

В четверг председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что риск того, что Джо Байден на фоне ухудшения ментального состояния неосознанно нажмет ядерную кнопку, минимален. В этот же день Politico писало, что украинские военные, возможно, уже этим летом получат более 60 истребителей F-16 американского производства. Джо Байден сообщал ,что США не намерены разрешать Украине наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.