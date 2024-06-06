Россия не обязана раскрывать, кому именно может поставить оружие для ударов по объектам стран Запада. Москва не поступится своими интересами и с ней придется считаться, подчеркнул в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, будет ли раскрыто, кому поставят российское оружие, представитель Кремля отметил, что Россия "не обязана это делать".

Песков упрекнул СМИ за освещение слов Путина о ядерном оружии