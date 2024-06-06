Дипломат России указал на признаки подготовки НАТО к возможной мобилизации

Страны Североатлантического альянса проводят предмобилизационные мероприятия, ведут учет населения, рассказал на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Об этом пишет РБК.

Дипломат уточнил, что в странах НАТО ведется перевод экономик на военные рельсы: наращивается производство вооружений, «проводятся мероприятия по учету населения в целях вероятной мобилизации».

Кроме того, отметил Буякевич, военнослужащие альянса в ходе масштабных маневров, отрабатывают сценарии нанесения ударов по территории России.

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По его словам, ряд стран ЕС «продолжает повышать степень своей вовлеченности» в конфликт с Россией «руками украинцев».

Ранее в МИД РФ предположили, что деятельность альянса в Восточной Европе и Черном море говорит об активности членов блока в подготовке к войне с РФ.

В частности, уточнили в ведомстве, об этом свидетельствует значительное расширение румынской авиабазы.