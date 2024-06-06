Путин угостил президента Боливии лазаньей из ягненка

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе проводят переговоры в расширенном составе за рабочим завтраком.

В меню - блюда российской кухни, в том числе щи из щавеля с перепелкой, лазанья из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами. Также лидерам предложат угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины.

Кроме того, президенты попробуют ягодный суп с земляникой и пломбиром. Из напитков на столе представлены российские вина: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2022 года и красное "Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон" урожая 2020 года.