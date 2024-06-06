Украина потребовала от России компенсацию ущерба от разрушения Каховской ГЭС

«Укргидроэнерго» инициировала обращение в международный арбитраж, говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что основанием для иска служит соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. 6 июня прошлого года ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его преднамеренной диверсией. При этом в Киеве утверждают, что в разрушении ГЭС виновата Россия.