Зачем России контакты с талибами*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия поддерживала контакты с талибами* (движение «Талибан»* запрещено в РФ) долгие годы, так как это было необходимо для решения возникающих проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

«Еще раз - американцы и натовцы оставили в Афганистане такое количество проблем, что это, по сути, похоже на минные поля, которые придется разминировать», - заявила представитель МИД.



Она подчеркнула, что работа по выстраиванию отношений с талибами* ведется именно для этого. Дипломат добавила, что Россия долгие годы поддерживала контакты с движением «для решения проблем».

* запрещенное в РФ движение.