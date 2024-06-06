Сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что Владимир Путин хочет избавиться от американского оружия на территории Украины, которое угрожает России. Его слова передает Mediate.

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Парламентарий подчеркнул, что Путину не нужна ни Украина, ни Европа, поскольку у России достаточно собственных территорий.

"Он [Путин] просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву", - заявил Табервилл.



Он также обвинил администрацию президента Джо Байдена в отсутствии навыков дипломатии. С его точки зрения, Вашингтону следовало бы провести саммит с представителями РФ сразу после начала конфликта на Украине.

Путин назвал цели спецоперации на Украине

До этого Владимир Путин заявил, что РФ и Украина были близки к договоренности по денацификации, украинское руководство было готово пойти на условия российской стороны.

17 мая Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.