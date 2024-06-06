Захарова рассказала об исключении «Талибана»* из списка террористов

Над вопросом исключения "Талибана"*(организация запрещена в России) из списка террористов трудятся представители различных российских ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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"Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.



До этого специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что рассмотрение снятия статуса террористов с афганской группировки "Талибан" запустили два года назад.

Лавров объяснил инициативу по исключению талибов* из списка террористов

5 июня официальная делегация "Талибана" прибыла на ПМЭФ. Визит проходит на фоне предложения МИД и Минюста об исключении движения из списка террористических организаций. Такое решение уже приняли в Казахстане под предлогом экономического сотрудничества. Станут ли эти шаги прологом к мировому признанию талибов — в материале "Газеты.Ru".