LIVE: Путин проводит рабочие встречи в рамках ПМЭФ-2024

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 июня проводит рабочие встречи в рамках Петербургского экономического форума 2024 (ПМЭФ). У главы государства запланированы переговоры с президентами Боливии Луисом Арсе и Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и другими. Среди ключевых вопросов - международное сотрудничество и внешняя политика, а на переговорах с Боливией также будет обсуждаться возможность включения страны в организацию БРИКС.

В этом году главная тема ПМЭФ - "Основа многополярности - формирование новых центров роста". Начиная с 1997 года, ПМЭФ ежегодно собирает международных экспертов, политиков и лидеров для обсуждения ключевых вопросов бизнеса и экономики. В этом году мероприятие проходит с 5 по 8 июня.