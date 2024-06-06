На Западе никто не хочет мира на Украине, поскольку руководство стран находится под коллективным гипнозом со стороны США. Как сообщает газета «Известия», об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она отметила, что с одной стороны украинские власти сами запретили себе вести переговоры с Россией. С другой стороны страны, которые предлагают свои варианты разрешения конфликта мирным путем, сталкиваются с пренебрежением к их идеям как от Вашингтона и Брюсселя, так и от Киева.

«Они знают только то, что им в качестве нарративов навязывает Запад. Они отрабатывают только эту повестку, потому что они на коротком поводке, и потому что никаких возможностей для шага вправо и влево у них нет», — сказала дипломат.



Ранее президент России Владимир Путин призвал другие страны не мешать возможному мирному процессу урегулирования. Он отметил, что если Запад действительно хочет завершить боевые действия, то ему следует перестать передавать Киеву вооружение. По мнению президента, в таком случае конфликт закончится в течение нескольких месяцев.