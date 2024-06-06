Песков оценил реакцию Японии на слова Путина

Негативная реакция правительства Японии на слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления диалога является ожидаемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Позиция Японии достаточно ожидаема. При этом позиция России абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего», — отметил пресс-секретарь.



Ранее Владимир Путин заявил, что условия для мирного договора России и Японии «пока отсутствуют». По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал «неприемлемой» позицию президента России о переговорах между Москвой и Токио. Он вновь осудил действия Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине и напомнил о «неизменности позиции» правительства Японии по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора.