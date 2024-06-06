Песков: поставки Западом оружия для ударов по РФ не останутся без последствий

Россия не оставит без гарантированных последствий поставки странами Запада оружия для ударов по ее территории, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы государства Владимира Путина о возможности симметричной поставки оружия противникам стран Запада для ударов по "чувствительным объектам", представитель Кремля отметил: "[Этот тезис] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий".