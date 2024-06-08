В Крыму национализируют квартиру приятеля Владимира Зеленского

В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского Виталия Хомутынника в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма.
Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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Кроме того, по его словам, под национализацию попадут ещё ряд объектов, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».
Ранее в Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов.
При этом сообщалось, что Россия не планирует национализировать активы ушедших западных компаний.