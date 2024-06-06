Медведев предложил поставлять оружие любым врагам США

Заявление президента Владимира Путина о возможной отправке российского оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, является «существенным изменением внешней политики России». На это в своем Telegram-канале обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Накануне на полях XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в этом году с 5-8 июня, президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию для представителей мировых информационных агентств. В ходе встречи глава государства заявил, что Россия может начать поставлять свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут «чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заметил, что президент России «впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине».

«Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. (…) Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», - заявил он.



По словам Медведева, регионы, в которые может быть поставлено российское оружие, «намеренно не названы», но ими могут быть все, кто считает США и их союзников «своими врагами».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и стали поставлять оружие и боеприпасы Киеву.

При этом ряд западных стран дал разрешение Украине применять полученное оружие для ударов не только по целям на территории новых регионов России, но и по объектам в старых регионах. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оправдал разрешение на удары по РФ тем, что украинцы сталкиваются с «невероятным давлением под Харьковом», недалеко от российской границы.