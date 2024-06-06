Песков назвал один из приоритетов работы Путина

Одна из важных задач президент России Владимира Путина — разрабатывать меры по повышению рождаемости. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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— Демографическая проблема действительно стоит очень остро. Меры по повышению рождаемости — это один из приоритетов правительства и президента. Большинство целей развития страны так или иначе направлены на это, — сообщил Песков американской газете Wall Street Journal.



До этого стало известно, что Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости. Это следует из подписанного президентом указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Прогнозируется начало роста числа рождений с 2028 года.

Песков назвал Путина «абсолютным трудоголиком»

Путин рассказал, какой должна быть семья в России. Он отметил, что в наличие трех и более детей должна считаться нормой. Российские семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку.

Эксперт рассказал об инструментах стимулирования демографических процессов в стране и о том, какие прогнозы ждать в стране к 2030 году.